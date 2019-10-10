Эксперт о налоговом маневре: Придется конкретно урезать аппетиты 1 10.10.2019, 13:46

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Просто «затянуть пояса» уже не получится.

От налогового маневра за 2019 год Беларусь потеряла 400 миллионов долларов. Такие же потери, по предварительным прогнозам, ждут страну и в 2020 году, заявил министр финансов Максим Ермолович, пишет kyky.org.

Нетрудно посчитать, что суммарно потери составят 800 миллионов долларов. При этом неизвестно, собирается ли Россия возмещать убытки. Со слов Ермоловича, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России ― один из спорных вопросов для Минска и Москвы. Суть в том, что власти предусмотрели постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Для Беларуси это дополнительные издержки из-за роста цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. В Минске оценили суммарные потери за шесть лет примерно в 11 миллиардов долларов.

Что об этих числах говорят эксперты? Это много или мало?

Ударят ли потери от налогового маневра по беларуской экономике? Об этом рассказала академический директор центра экономических исследований Beroc Катерина Борнукова.

«Из нашего бюджета в 2020 году планируют потратить около 25 миллиардов долларов. Учитывая эту сумму, 400 миллионов долларов ― вроде бы немного, не трагично, всего 1,6% от общих расходов. Можно подзатянуть пояса. Да и внешний долг у нас исчисляется миллиардами долларов, по отношению к нему эта потеря тоже не кажется большой. Все благодаря тому, что после последнего серьезного кризиса наш бюджет был серьезно оптимизирован с точки зрения расходов. Так что золотые зубы после потери этих денег мы сдавать не будем», ―

«Но лишними, конечно, эти деньги бы не были. Мы сейчас говорим про начало потерь ― по оценкам Минфина, в целом налоговый маневр обойдется стране в сумму до двух миллиардов долларов. И вот она ― уже критична, потому что достигает 10% от всех наших бюджетных расходов. Вот тогда придется не затягивать пояса, а конкретно урезать аппетиты», ― вернула нас на землю эксперт.