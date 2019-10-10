Экс-замминистра здравоохранения: Воспринимал телефон как подарок или сувенир, а не как взятку 3 10.10.2019, 13:54

Фото: Святослав ЗОРКИЙ/kp.by

Сторона обвинения считает, что Валерий Шевчук брал взятки за выдачу регистрации лекарств.

Продолжается суд над экс-замминистра здравоохранения Валерием Шевчуком. 10 октября он высказал свое мнение по поводу обвинения, которое ему предъявили на предыдущем заседании, пишет kp.by.

Напомним, сторона обвинения считает, что Валерий Шевчук брал взятки за выдачу регистрации лекарств. Еще одна статья, которую вменяют Шевчуку, - мошенничество. В обвинении сказано, что в 2015 году он принял от главы представительства итальянской фармацевтической компании Ларисы Рубцовой два подарка - мобильный телефон и кожаный портфель. Эти вещи Рубцова передала якобы в качестве взятки за выдачу регистрации лекарств и выдачу Минздравом разрешения на реализацию лекарств. При этом глава фармацевтической компании якобы не знала, что это не входит в компетенцию Шевчука, а тот ее об этом не предупредил.

«Те моменты, которые ей выгодны, Рубцова помнит, а те, которые не выгодны, не помнит»

- Я не признаю вину, - начал свою речь Валерий Шевчук. Говорит он медленно и уверенно, обращая внимание на каждый эпизод в обвинении. Рассказывая о встречах с Рубцовой, во время которых он получил тот самый мобильный телефон и портфель, Шевчук говорит, что не знал заранее о том, что Рубцова приготовила подарок. По словам обвиняемого, Лариса Рубцова ничего не просила, а он ничего не обещал.

- Я относился к ней с симпатией, у нас были деловые отношения. Несколько раз Рубцова даже угощала меня вишневым пирогом. Встречи носили консультативный характер, я отвечал на ее вопросы. Я воспринял эти вещи как подарок или сувенир. Я не согласен с формулировкой о том, что Рубцова заведомо ошибочно полагала, что эти действия входят в круг моей компетенции.

Валерий Шевчук говорит, что Рубцова часто бывала в министерстве, у нее был обширный круг знакомых - значит, свидетель не могла не знать о кадровых перестановках и о том, что входит в компетенцию Шевчука, а что нет.

«Не знал, что Головач переоформил мой заказ на себя и оплатил его»

Обвиняемый удивлен тому, что в своих показаниях свидетель Лариса Рубцова четко помнит события 3-летней давности, но не помнит того, что произошло недавно. В своих показаниях она ни разу не указала точно, с какими вопросами и проблемами приходила к Шевчуку.

- Есть такое заболевание, как старческий маразм - это не оскорбление. Это когда человек помнит, что было в молодости, но не помнит, что было вчера. У нас получилась такая ситуация: она помнит, что было два года назад, но не помнит, что было полгода назад. Удивительная забывчивость! Те моменты, которые ей выгодны, она помнит, а те, которые не выгодны, не помнит. А свидетель Головач помнит даже то, чего не было!

Еще одну взятку Валерий Шевчук якобы принял от учредителя фармацевтической компании Олега Головача. Для того чтобы в его лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности внесли дополнения, Головач привез Шевчуку на дачу мебель на 2748 рублей: витрины, шкаф, комод.

Обвиняемый настаивает на том, что эту мебель он заказал и оплатил собственными деньгами.

- О том, что Головач по своей инициативе переоформил мой заказ на себя и оплатил его, я не знал и не мог знать. В октябре 2016 года, когда Головач приходил на прием, я не договаривался о том, что он оплатит мне мебель. Я не оказывал никакого содействия в принятии решения Минздрава о внесении дополнений в его лицензию.

Валерий Шевчук обращает внимание на неточности в обвинении:

- Решается судьба человека, поэтому любая фраза, которая может быть истолкована в качестве запятой в фразе «казнить нельзя помиловать», имеет принципиальное значение.

Обвиняемый считает, что ни следствие, ни обвинение не привело законных доказательств того, что он совершил какие-то действия в интересах Рубцовой, помимо ее слов.

- Нет ни документов, ни аудио- или видеозаписей.

Лариса Рубцова в ответ отметила, что не знала, что входит в обязанности Шевчука - она приходила к нему, когда это рекомендовала сделать Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Реутскую сейчас тоже судят за получение взятки.

- Я думала, что Шевчук может повлиять на решение вопроса. Я полагала, что это находится в его компетенции, - добавила Рубцова.

Суд продолжается.