Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев 10.10.2019, 13:53

Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Также турецкий правитель раскритиковал Саудовскую Аравию и Египет.

Правитель Турции Тайип Эрдоган резко отреагировал на критику ЕС, осудившего турецкую военную операцию в Сирии. Правитель Турции пригрозил открыть границы для сирийских беженцев, сообщает РИА "Новости".

"Мы под угрозой атак террористов, и у нас 3,5 миллиона сирийских беженцев, которые не могут вернуться на родину. И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана - Силы самообороны сирийских курдов) говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя наконец. В ЕС никогда не были искренними, постоянно нас обманывали. Если они скажут, что эта операция - оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Кроме того, он раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили операцию Турции в Сирии.