Зеленский: Будем обсуждать введение миротворцев на границу Украины и России 1 10.10.2019, 14:14

Вопрос будет официально поднят в нормандском формате.

Миротворцы Организации Объединенных Наций могут появиться на границе Украины и России на Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне 10 октября, передает корреспондент gordonua.com.

"Что касается миротворцев, то поднимается этот вопрос. Я думаю, что это один из шагов... который мы будем, уже официально, обсуждать в нормандском формате. Я говорил, что за то, чтобы эта миссия был на границе. Может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией... Если мы с вами в целом рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе Украины с Россией", – сказал Зеленский.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.

6 октября 2019 года помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков после согласования трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе "формулы Штайнмайера" заявил, что шансы на проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" растут.

Зеленский рассказывал, что положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

"Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркивал Зеленский. Он отмечал, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что РФ не заинтересована во встрече лидеров нормандского формата и ищет основания, чтобы не проводить ее.

Дата встречи пока не определена. 10 октября Зеленский сообщил, что говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и та заверила его, что вскоре обсудит дату нормандского саммита с французской стороной.