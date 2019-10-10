Ольга Николайчик: Люди не стесняются в выражениях, когда слышат фамилию Лукашенко 1 10.10.2019, 14:15

Многие возлагают надежды на оппозицию.

Режиссер и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик, рассказала пресс-службе гражданской кампании о том, как прошел этап сбора подписей:

- Выводы после окончания первого месяца избирательной кампании самые положительные. Я собирала подписи за себя и за других активистов «Европейской Беларуси». Очень много слов поддержки, людской теплоты, когда открывали двери и видели тех, кто представляет альтернативу действующей власти.

Я получила колоссальный опыт, я видела, как люди реагируют, воспринимают. Это восприятие сопровождалось, порой, тем, что нас приглашали в свои не очень богатые квартиры, и видно, как тяжело многим минчанам жить. К сожалению такую картину я видела очень часто.

Я, действительно, ощутила народную поддержку, когда целыми коридорами, тамбурами, жители подъезда выходили ставить за нас подписи, тем самым показывая, на сколько они уже устали от этой власти. Как только кто-то слышит фамилию «Лукашенко» — он уже не сдерживается в выражениях. На лицах людей читается то, как их достала эта колхозная свора.

Пусть многие и не готовы сейчас к активным действиям, но на нас, на оппозицию, возлагают огромные надежды. Это не просто громкие слова, это горькая правда. За этот месяц я видела столько глаз и сердец, которые наполнены болью, отчаянием и надеждой, что не могу отступить от своей решимости продолжать борьбу.