Ученые назвали планету с самым большим количеством спутников в Солнечной системе 10.10.2019, 14:24

Позиция лидера изменилась.

После обнаружения двадцати ранее неизвестных естественных спутников Сатурн обогнал Юпитер и теперь может считаться планетой с самым большим числом лун. Об этом стало известно благодаря исследованию команды экспертов под руководством Скотта Шеппарда из американского Института Карнеги, пишет lenta.ua.

Согласно новым данным, у Сатурна 82 естественных спутника, тогда как у Юпитера, экс-чемпиона по спутникам, всего 79.

Ранее неизвестные спутники Сатурна были обнаружены астрономами с телескопа на горе Мауна-Кеа на Гавайских островах.

Все новые спутники около пяти километров в диаметре, и 17 из 20 вращаются в направлении, противоположном вращению Сатурна (ретроградное вращение).