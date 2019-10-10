закрыть
10 октября 2019, четверг, 14:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые назвали планету с самым большим количеством спутников в Солнечной системе

  • 10.10.2019, 14:24
Ученые назвали планету с самым большим количеством спутников в Солнечной системе

Позиция лидера изменилась.

После обнаружения двадцати ранее неизвестных естественных спутников Сатурн обогнал Юпитер и теперь может считаться планетой с самым большим числом лун. Об этом стало известно благодаря исследованию команды экспертов под руководством Скотта Шеппарда из американского Института Карнеги, пишет lenta.ua.

Согласно новым данным, у Сатурна 82 естественных спутника, тогда как у Юпитера, экс-чемпиона по спутникам, всего 79.

Ранее неизвестные спутники Сатурна были обнаружены астрономами с телескопа на горе Мауна-Кеа на Гавайских островах.

Все новые спутники около пяти километров в диаметре, и 17 из 20 вращаются в направлении, противоположном вращению Сатурна (ретроградное вращение).


популярное за неделю

Мнение

Скандал заказывали?
Скандал заказывали? Валерий Карбалевич
Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов