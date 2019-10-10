Бельгийский концерн опроверг слухи о строительстве химического завода в Гродно

Бельгийский концерн опроверг слухи о строительстве химического завода в Гродно5
- 10.10.2019, 14:39
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Компания только оценивает рынок.
На прошлой неделе ряд белорусских СМИ сообщили, что во французском Руане была достигнута договоренность построить завод по выпуску жидких удобрений на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в деревне Аульс. «Белсат» выяснил, что концерн Tessenderlo Group только оценивает рынок жидких минеральных удобрений в Восточной Европе (в том числе в Беларуси), но никакого конкретного решения еще не озвучивал.
Государственное издание «Гродзенская праўда» написало, что на заводе якобы планировалось производить тиосульфат аммония (ATS) – удобрение, которое применяют в выращивании сельскохозяйственных культур. Заместитель председателя Гродненского райисполкома Андрей Болтрик заявлял, что уже сейчас готовится обоснование инвестиций в проект. Причем инвесторами он называл «французов», но потенциально заинтересованный концерн находится в Бельгии.
Журналисты направили запрос непосредственно в Tessenderlo Group, чтобы узнать обстоятельства. Однако представитель концерна Фредерик Драйховел заверил: речь о договоренности вообще не идет.
«В свете многочисленных публикаций по теме, что появились раньше, Tessenderlo Group хотел бы заявить, что на данный момент оценивает рынок жидких удобрений в различных странах Восточной Европы (включая Беларусь). На сегодняшний день мы не можем представить никакой дополнительной информации», – говорится в ответе.