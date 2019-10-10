«4 часа ждали помощи»: Что происходит в доме, который затопило из-за халатности коммунальщиков 8 10.10.2019, 14:44

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Фото: svaboda.org

Сразу шесть семей из Могилева остались без крова.

В Могилеве хозяева шести квартир одной из многоэтажек подсчитывают убытки от залитого водой из-за халатности коммунальщиков жилья. В течение 4 часов они ждали спасения от служб экстренной помощи, но напрасно.

«Радыё Свабода» побывало в доме и побеседовало об аварии в начале отопительного сезона с автором видеоролика Николаем Шворхаевым. Он рассказал, как спасал свое имущество вместе с женой от потопа, куда обращался за помощью и что происходит сейчас.

Что случилось?

В Могилеве, в доме 82 на бульваре Непокоренных коммунальщики взялись ремонтировать систему отопления. В одной из квартир отрезали от батареи трубу, а когда закончился рабочий день, ушли, не поставив заглушки.

О незаконченном ремонте коммунальщики забыли. Через несколько дней, когда включили отопление, из не заваренной трубы хлынула вода и затопила шесть квартир.

«На моих глазах вода уничтожала имущество семьи»

Семья Николая Шворхаева снимает квартиру на четвертом этаже. Их жилье пострадало больше других. Не заваренная труба была у соседей сверху. Произошло затопление 7 октября, сразу после 16:00.

Услышав необычный звук в батареях, дочь Николая позвонила матери. Девочку успокоили, но через считанные минуты она побеспокоила родителей снова и на этот раз перепугано сообщила, что квартиру заливает водой.

Николай говорит, что приехав домой остолбенел от увиденного. Вода лилась с потолка водопадом. Он в панике побежал к соседям. Долго стучал в дверь, но никого из них не было дома.

По его словам, с 16:30 до 20:00 он звонил в службы экстренной помощи. Везде воспринимали его просьбу как мелочную. Он говорит, что в одной из служб ему даже ответили, что у них дом горит, не до его потопа.

«Набираю 101 и криком требую, чтобы помогли справиться с проблемой, а меня переключают на операторов, которые ничего толкового предложить не могут, - вспоминает борьбу с аварией Николай. - В ЖЭУ спокойным голосом отвечали, что о проблеме знают и уже выехала аварийная бригада. Только под вечер пришел коммунальщик. Увидев, что творится в квартире, выругался матом и убежал. В подвале перекрыл воду, но к нам больше не поднимался».

«Не ожидал, что так сети выстрелят»

За четыре часа жена Николая вычерпала с пола ведрами более 150 литров воды. Хозяин говорит, что на его глазах вода уничтожала имущество семьи, спасти которую он не знал как. Устав от пережитого и не дождавшись помощи, они ушли, когда жилье еще заливала вода.

О потопе в своей квартире Николай рассказал в видеоролике, который выложил в социальные сети вечером 7 октября. Когда он стал в интернете «вирусным», чиновники «зашевелились».

По словам Николая, на следующий день приехала делегация из администрации Октябрьского района Могилева. Сразу же заварили трубу. Семье Николая дали временное жилье в гостинице объединения «Химволокно». Ремонт квартиры обещает сделать ЖЭУ. Когда это произойдет, неизвестно.

«Если бы не было видео, вряд ли бы нам удалось привлечь внимание к проблеме. Я убедился, что социальные сети действительно работают. И на самом деле не ожидал, что они так смогут "выстрелить"», - говорит он.

Что с квартирой и какие потери?

О потерях Николай говорить пока не берется. Он - предприниматель и вынужден теперь разрываться между своей работой и учреждениями, которые должны оценить нанесенный ущерб.

Собеседник говорит, что уже побывал несколько раз в ЖЭУ № 12, посетил ремонт бытовой техники и независимую экспертизу мебели. Пообщался с юристами и сотрудниками госстраха. За прошедшие два дня квартира все еще не просохла. На полу стоит вода. Чтобы ускорить просыхание, жильцам дали два обогревателя, которые используют много энергии, а они подключены к электросчетчику владельца квартиры, в которой живет семья Николая. В самой квартире электричество отключено. Мебель испорчена водой. Обои отваливаются.

«Про мебель нам сказали, что должно пройти десять суток, и только тогда мы должны вызвать независимую экспертизу, - рассказывает он, - Но мы убеждены, что из-за воды материал, из которого она сделана, набухнет и ее придется выбросить. Элементы обоев я завез экспертам, чтобы были проведены необходимые подсчеты ущерба».

«Доверять сейчас не стоит никому»

По словам Николая, похожая ситуация и у соседей снизу. Когда полилась вода, их не было во дворе. Развесив мокрые вещи, они уехали. У них также отключено электричество.

«Мы их немного спасли, выбирая у себя воду, но и им много осталось. Соседи со второго этажа и первого пострадали от потопа меньше, хотя и им придется ремонтировать жилье», - говорит Николай.

После пережитого он уверен, что доверять сейчас никому не стоит. Николай отмечает, что его знакомые, увидев видео, выражают беспокойство, что в любой момент и они могут все потерять от халатности сотрудников государственных организаций.

Кого наказали за потоп в многоэтажке

Как сообщают официальные источники, за аварийную ситуацию в многоэтажке сняли с постов руководителей четырех жилищно-коммунальных структур. Среди уволенных и руководство ЖЭУ-12, которое было обязано заботиться о порядке в доме.

В облисполкоме обещают, что подобных инцидентов не повторится. Пострадавших же «от потопа» заверили, что без поддержки они не останутся.