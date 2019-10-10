Инвесторы создадут в Польше почти 30 тысяч рабочих мест 4 10.10.2019, 15:03

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Более $11 миллиардов - столько прямых иностранных инвестиций поступило в Польшу в 2018 году.

С почти 30 тысячами рабочих мест, созданных в стране благодаря иностранным инвестициям, Польша вошли в десятку лучших в мире, передает «Польское радио».

В 2018 году в мире было меньше инвестиций, чем прежде. Последний отчет IBM показывает, что их число сократилось на 5 процентов. Сейчас будет создано 1,05 миллиона рабочих мест, на 10% меньше показателей прошлых лет.

Между тем, Польша привлекла инвесторов, которые создадут 29,7 тыс. рабочих мест.

Польша поднялась с 13-й позиции в 2017 году до 9-й, годом ранее она также была 9-й, но в 2014-2015 годах — во второй десятке.

Более 11 млрд долларов США — столько прямых иностранных инвестиций поступило в Польшу в 2018 году. В 2017 году они составили более 9 млрд долларов США.