23-летнего белоруса с гидроцефалией признали негодным к службе в армии 2 10.10.2019, 15:02

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Иллюстрационное фото

Ещe девять дней назад парню, живущему с шунтом от головы до пупка, грозила служба с ограничениями.

23-летнего Михаила Провоторова из Минска, который живёт с гидроцефалией, признали негодным к службе в армии. Об этом 10 октября Еврорадио сообщила его мать Алина Провоторова. Ещё девять дней назад парню, живущему с шунтом от головы до пупка, грозила служба с ограничениями.

“Сын прошёл всех врачей на дополнительном обследовании, — говорит Алина. — 8 октября он занёс в медкомиссию все справки и заключения, которые у него были, где ему сказали, что дело передадут начальнику призыва. Сегодня я с ним встретилась. Мне сообщили, что у сына повестка: 27 октября он должен явиться в военкомат и получить военный билет. По результатам обследования его признали негодным к службе в армии”.

О том, как мать боролась за сына

1 октября Алина написала в “Фейсбуке” пост, в котором рассказала, что сына могут забрать служить. Мать подробно описала, как боролась за ребёнка с первых дней его жизни и какими усилиями удавалось поддерживать состояние его здоровья в норме. Она переживала, что в армии не будет подходящих условий и Михаилу станет хуже. Женщина просила помочь.

“В ведение военных врачей гражданин попадает, уже когда он призван и служит, — написала в комментариях пресс-атташе министра обороны Беларуси Наталья Гаврусик. — Вот тогда армия отвечает за его здоровье, отслеживает состояние и, если степень годности по здоровью призывника меняется, его снова обследуют. И если определено, что он стал негодным к службе, его увольняют в запас. Ни военком, ни министр обороны вам не смогут помочь в этой ситуации, потому что ваш сын пока не служит”.

В военкомате начальник отдела призыва сказала Алине, что в таких ситуациях лучше сразу идти в военкомат и задавать вопросы специалистам, а не обращаться к друзьям в “Фейсбуке”.

“Плохо, что мы вообще ничего не знаем”

Алина объясняет, что человек, который никогда не сталкивался с подобной ситуацией, не знает, что делать. Хочется скорее помочь ребёнку и решить проблему, но найти алгоритмы, как делать это правильно, она не смогла.

“Плохо, что мы вообще ничего не знаем, — говорит Алина. — В принципе, подходить и задавать вопросы, просить о помощи — это нормально”.

Из этой истории мать Михаила сделала два вывода, которые могут быть полезными будущим призывникам и их родителям. Во-первых, если вы проходите консультации, обследования, сдаёте анализы в частных клиниках, всё это должно быть зафиксировано в городской поликлинике по месту жительства. Необходимо приходить к врачу и следить за тем, чтобы он внёс данные в карточку. Если такой информации не будет, в военкомате не смогут понять, что у парня есть проблемы со здоровьем и какие это проблемы. Выписки для военкомата предоставляют именно государственные поликлиники.

Во-вторых, можно действительно прийти со своими вопросами к начальнику отдела призыва и получить консультацию, потому что, по словам Алины, “наиболее полная информация о призыве сконцентрирована у него”. На входе в военкомат висит расписание кабинетов специалистов и их городские телефоны. Можно просто позвонить и договориться о встрече.