23-летнего белоруса с гидроцефалией признали негодным к службе в армии

23-летнего белоруса с гидроцефалией признали негодным к службе в армии2
- 10.10.2019, 15:02
- 2,417
Ещe девять дней назад парню, живущему с шунтом от головы до пупка, грозила служба с ограничениями.
23-летнего Михаила Провоторова из Минска, который живёт с гидроцефалией, признали негодным к службе в армии. Об этом 10 октября Еврорадио сообщила его мать Алина Провоторова. Ещё девять дней назад парню, живущему с шунтом от головы до пупка, грозила служба с ограничениями.
“Сын прошёл всех врачей на дополнительном обследовании, — говорит Алина. — 8 октября он занёс в медкомиссию все справки и заключения, которые у него были, где ему сказали, что дело передадут начальнику призыва. Сегодня я с ним встретилась. Мне сообщили, что у сына повестка: 27 октября он должен явиться в военкомат и получить военный билет. По результатам обследования его признали негодным к службе в армии”.
О том, как мать боролась за сына
1 октября Алина написала в “Фейсбуке” пост, в котором рассказала, что сына могут забрать служить. Мать подробно описала, как боролась за ребёнка с первых дней его жизни и какими усилиями удавалось поддерживать состояние его здоровья в норме. Она переживала, что в армии не будет подходящих условий и Михаилу станет хуже. Женщина просила помочь.
“В ведение военных врачей гражданин попадает, уже когда он призван и служит, — написала в комментариях пресс-атташе министра обороны Беларуси Наталья Гаврусик. — Вот тогда армия отвечает за его здоровье, отслеживает состояние и, если степень годности по здоровью призывника меняется, его снова обследуют. И если определено, что он стал негодным к службе, его увольняют в запас. Ни военком, ни министр обороны вам не смогут помочь в этой ситуации, потому что ваш сын пока не служит”.
В военкомате начальник отдела призыва сказала Алине, что в таких ситуациях лучше сразу идти в военкомат и задавать вопросы специалистам, а не обращаться к друзьям в “Фейсбуке”.
“Плохо, что мы вообще ничего не знаем”
Алина объясняет, что человек, который никогда не сталкивался с подобной ситуацией, не знает, что делать. Хочется скорее помочь ребёнку и решить проблему, но найти алгоритмы, как делать это правильно, она не смогла.
“Плохо, что мы вообще ничего не знаем, — говорит Алина. — В принципе, подходить и задавать вопросы, просить о помощи — это нормально”.
Из этой истории мать Михаила сделала два вывода, которые могут быть полезными будущим призывникам и их родителям. Во-первых, если вы проходите консультации, обследования, сдаёте анализы в частных клиниках, всё это должно быть зафиксировано в городской поликлинике по месту жительства. Необходимо приходить к врачу и следить за тем, чтобы он внёс данные в карточку. Если такой информации не будет, в военкомате не смогут понять, что у парня есть проблемы со здоровьем и какие это проблемы. Выписки для военкомата предоставляют именно государственные поликлиники.
Во-вторых, можно действительно прийти со своими вопросами к начальнику отдела призыва и получить консультацию, потому что, по словам Алины, “наиболее полная информация о призыве сконцентрирована у него”. На входе в военкомат висит расписание кабинетов специалистов и их городские телефоны. Можно просто позвонить и договориться о встрече.