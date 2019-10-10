В Литве опубликовали инструкцию на случай аварии на БелАЭС 1 10.10.2019, 15:08

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Фото: Getty Images

Литовцам советуют купить противогазы и таблетки йода.

В Литве заработал сайт «Подготовка к экстремальным ситуациям», на котором размещены инструкции на случай ядерной или радиологической катастрофы. Параллельно МВД и Служба общественной безопасности выпустили буклет о том, что делать при аварии на АЭС. Буклет издан на четырех языках — литовском, польском, русском и английском. Сайт работает пока на трех языках — русском, английском и литовском. Сharter97.org подготовил обзор инструкции на случай аварии на Островецкой АЭС.

До аварии

Дома должен быть запас еды и воды на трое суток. Это необходимо на случай, если после аварии необходимо будет оставаться дома.

Нужно иметь дома респиратор или противогаз, таблетки стабильного йодида калия для всех членов семьи.

Для получения информации от служб безопасности нужно настроить свой телефон. Сделать это можно специальном сайте.

Живущим в радиусе 30 км от Островецкой АЭС или Игналинской АЭС рекомендуется собрать необходимые вещи для эвакуации. Служба безопасности составила список того, что понадобится при эвакуации. В него входят документы, фото близких на случай, если их придется искать, спички в непромокаемой упаковке, трехдневный запас еды и воды, фонарик, аптечка, маска от пыли. Упомянуты и сигареты — служба безопасности отмечает, что в крайних случаях сигареты можно будет использовать как объект обмена.

Жители, живущие в радиусе 5 км от АЭС, будут эвакуированы при любой угрозе возникновения аварии — не важно, произойдет авария или удастся ее избежать. Для живущих в радиусе 30–100 км от АЭС может возникнуть необходимость временного переезда на другое место жительства.

Жителям рекомендуется составить «Семейный план». Он включает в себя ответы на такие вопросы, как «Где можно спрятаться в случае опасности?», «Если вам придется уехать, как вы будете делать это — на машине, поезде или автобусе?», «Какие вещи вы возьмете с собой при эвакуации?», «Где встретитесь с родственниками в случае бедствия?».

Во время аварии

Нужно следить за рекомендациями, которые будут передавать по радио или телевидению. Не выключайте радио или телевизор, чтобы получать самую актуальную информацию.

Если будет дана рекомендация оставаться в здании, нужно закрыть двери, окна и форточки, дымоотводы, каналы вентиляции. Закрытые окна и двери обклейте полимерными или бумажными лентами. Пластиковые окна и так достаточно герметичны — их не нужно дополнительно обклеивать бумагой.

Лучше всего укрыться в подвале дома. Если подвала нет, лучше оставаться в середине здания, стараться держаться подальше от внешних стен или чердака.

Если поступило указание принимать таблетки йодида калия, их надо пить.

После аварии на АЭС

Продолжайте выполнять указания, которые поступают по радио или телевидению.

При указании эвакуироваться нужно выполнять все распоряжения ответственных должностных лиц.

Если вы были на улице, после возвращения домой снимите свою одежду и сложите ее в пластиковый пакет. Пакет плотно закройте и оставьте его за порогом дома во дворе или в другом указанном месте. Примите душ.

Все продукты должны храниться в холодильник или в плотно закрытой посуде, стеклянной таре, металлических коробках, пластиковых пакетах.

При тошноте или других необычных симптомах нужно обратиться к врачу.

По возможности нужно помогать соседям — особенно тем, кто не может позаботиться о себе сам: младенцам, престарелым и людям с ограниченными возможностями.