«Есть поколение, способное без Лукашенко построить настоящую Беларусь» 2 10.10.2019, 15:20

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Валерий Бычковский

Людям опостылела нынешняя власть.

Валерий Бычковский, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», который выдвигается в кандидаты по Есенинскому округу № 100, подвел для пресс-службы кампании итоги этапа сбора подписей:

- Люди интересуются политикой. Ждал больше негатива, но в эту компанию получилось так, что народ либо подходит с хорошими эмоциями, либо проходит мимо, но какой-либо агрессии не было.

Очень хочу отметить молодое поколение, которое выросло не на советских устоях, а неотъемлемо считает себя частью белорусского этноса. Эти молодые ребята гордятся быть белорусами, понимают обман с государственной символикой, готовы стоять за Беларусь. Вопреки пропаганде, вопреки навязыванию чуждых идей, у нас выросли те люди, которым строить настоящую Беларусь. Это светлые лица и чистые души.

Что касается будущих планов, то я, конечно, буду и далее продолжать будить народ, буду добиваться того, чтобы в людях заиграла активность. Я выбрал для себя основной посыл: будем добиваться изменений в избирательном законодательстве. Это важно. Это фундамент будущей Беларуси, а не та «филькина грамота», которая называется «Избирательным кодексом Республики Беларусь».

Вообще, большинство людей говорит, что им надоела эта власть. Костью в горле сидит. Ко мне часто подходили даже бывшие сторонники Лукашенко и говорили, что понимают - этот беспредел невозможно терпеть 25 лет. Это уже та ситуация, когда общество созрело, а положение дел не может и далее быть таковым.