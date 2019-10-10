Какой будет погода на выходных 10.10.2019, 15:34

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Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 октября.

11 октября погодные условия в Беларуси будет определять влажная теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, пишет Гидромет.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на значительной части территории, днем в отдельных районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем существенно не изменится.

12 октября северная половина страны останется под влиянием системы фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, на южную часть республики начнет распространятся теплая воздушная масса с юга-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половины страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью по северо-западу, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +11..+18°С, по юго-западу до +20°С.

13 октября республика будет находиться под влиянием теплых неустойчивых воздушных масс, перемещающихся с территории Польши. Погода ожидается облачная с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +11..+18°С, по югу до +20°С.