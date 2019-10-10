«Белнефтехим» о подорожании топлива: Это продуманная стратегия 7 10.10.2019, 15:51

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Как будут расти цены на топливо для потребителей.

Тактика повышения топлива на копейку непонятна многим автолюбителям. Почему именно так? Почему чаще растут, чем снижаются? Эти вопросы прокомментировал заместитель председателя «Белнефтехим» Андрей Бунаков, пишет «Онлайнер».

— Скажите, а цены на топливо для потребителей будут расти так же, как и в этом году? — задали вопрос журналисты.

— Цены на топливо могут как расти, так и снижаться, в зависимости не только от цены на нефть, — ответил Бунаков. — Мы проводим мониторинг цен на нефтепродукты на близлежащих рынках. Мы поставляем нефтепродукты не только для внутреннего рынка, но и на экспорт, вы знаете. Поэтому это комплексный вопрос. И естественно, мы этой политики, которую выбрали, которая уже у всех на слуху, так и будем придерживаться.

— А почему на копеечку? Что это за странная тактика? — уточнили журналисты.

— Для нас это не странная тактика, а продуманная стратегия для того, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов. Тем более в условиях модернизации, которая сегодня там проводится.

Напомним, в этом году топливо дешевело трижды, а дорожало восемь раз.