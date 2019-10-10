Шаман из Якутии — Путину: Уходи, Владимир Владимирович, добровольно 15 10.10.2019, 16:00

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Александр Габышев

Александр Габышев заявил, что снова собирает свой отряд.

Шаман из Якутии Александр Габышев записал видео обращение к президенту России Владимиру Путину, которого он ранее шел изгонять из Кремля. В интервью изданию "Якутия.Инфо" он заявил, что не намерен прекращать свой поход в Москву, а планирует вновь собрать свой отряд и снова отправиться в путь. Завершить свою миссию Габышев планирует к 2021 году. Старт движению будет дан на том месте, где ранее шаман был задержан сотрудниками полиции – на границе Бурятии и Иркутской области.

Габышев отмечает, что его поход на Москву будет носить исключительно мирный характер и "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется". Своих сторонников он призывать никому не мстить, а всех прощать. Шаман отметил, что скоро весь его отряд собирается в Якутске и он намерен встретиться с теми, кто его поддерживает и обсудить дальнейшие планы.

Шаман также ответил местным властям, которые критиковали поход и утверждали, что у Габышева проблемы в личной жизни и его окружают "сомнительные люди, которые им пользуются". В частности, главе республики Айсену Николаеву он предложил присоединиться к числу своих сторонников и стать "первым несомнительным человеком рядом", а также "пригласить команду", чтобы быть "светлыми людьми" в его окружении. По мнению шамана, чиновники "просто боятся власти демона" и потому живут не по совести, освободившись от этого, они смогут служить своему народу.

Александр Габышев уверен, что "все простые люди России за него" и не боится обвинений в экстремизме. Комментируя обвинения в невменяемости, претензии полиции и ФСБ, и попытки отправить его на принудительное лечение, шаман назвал "возвратом карательной медицины позднего СССР". Несмотря на это он пообещал, что будет верен своим убеждениям и продолжит свой поход.

"Уходи, Владимир Владимирович, добровольно. В отставку. Это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет. Ни один волос с вас не упадет, ни одна капля крови не прольется. Мстить грех", – сказал он в своем обращении к Путину.