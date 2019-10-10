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Посла Израиля вызвали в МИД Беларуси

  • 10.10.2019, 16:21
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Посла Израиля вызвали в МИД Беларуси

Официальный Минск обвинил Израиль в «дискредитации безвизового режима».

Об сообщило Министерство иностранных дел Беларуси, пишет tut.by.

По информации МИДа, 7 октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти отправили домой сразу 11 белорусов.

— Мы шли на заключение Соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан наших стран, — написано на странице МИДа. — Однако израильская сторона своими действиями дискредитирует весь этот процесс. Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой. Мы настроены на продолжение диалога и поиск вариантов решения проблемы при обязательном учете интересов друг друга.

Сегодня в МИД был вызван Посол Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест. Определенное понимание, по данным МИД, было достигнуто.


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