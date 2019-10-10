Видеофакт: В Минске водитель Honda жестко подрезал автомобиль гродненской ГАИ 5 10.10.2019, 16:35

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Машина перестраивалась из одной полосы в другую.

В Минске легковушка подрезала автомобиль ГАИ при перестроении из третьей полосы в первую. Видео дорожного инцидента разместил на своем YouTube-канале пользователь Andrew B, пишет tut.by.

Как видно на записи, все произошло на столичной улице Ленина. Водитель Honda ехал в крайней левой полосе и, судя по всему, хотел повернуть налево на проспект Независимости. Когда стрелка в дополнительной секции погасла, он включил другой поворотник, вырулил вправо, зачем-то выехав в первую полосу, по которой двигался служебный автомобиль с бортовым номером 533 (ГАИ Гродно), и продолжил движение прямо.

Избежать столкновения помогла реакция сотрудника ГАИ. После инцидента милиционеры не стали преследовать нарушителя, спокойно повернули направо и уехали.

Напомним, за создание аварийной обстановки предусмотрен штраф от пяти до двадцати базовых величин (от 127,5 до 510 рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.