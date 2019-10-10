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Вспомните это мыло на веревочке, когда будут проводить очередной парад

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  • 10.10.2019, 16:53
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Вспомните это мыло на веревочке, когда будут проводить очередной парад

Лучшей иллюстрации социально-экономического положения белорусов просто не найти.

Удивительную картину запечатлели в туалете завода порошковой металлургии в Молодечно. Чтобы бороться с кражей хозяйственного мыла, его привязали на веревку. Фото лайфхака в редакцию Рэгіянальнай газеты прислал читатель, пишет «Салiдарнасць».

Кажется, в этой картинке все: и экономический расцвет предприятия, которое не может себе позволить даже хозяйственное мыло, и благосостояние работников, для которых этот серый мыльный кусок является предметом вожделения, и в целом общий уровень интеллекта, очевидно, явившийся причиной первых двух проблем.

Вспомните это мыло на веревочке, когда в стране очередной раз будут проводиться Евроигры за 840 миллионов рублей или грохотать парады с салютами. Победа нищеты над здравым смыслом должна звучать громко!


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