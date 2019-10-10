Михаил Касьянов о ситуации в России: Дело дошло уже до безумства 1 10.10.2019, 17:08

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Михаил Касьянов

Фото: EPA

Требуется постоянное давление на Кремль со стороны гражданского общества.

Продолжению в России кампании по защите политзаключенных, перспективам, возникающим в контексте растущего гражданского протеста, а также формированию повестки дня и созданию широкой коалиции всех прогрессивных сил был посвящен «круглый стол», прошедший накануне в Москве.

Дискуссия была организована по инициативе Партии народной свободы (ПАРНАС), сообщает «Голос Америки».

Дебаты прошли в день 60-летия оппозиционного политика Бориса Немцова, застреленного наемным убийцей в центе столицы в феврале 2015 года. По инициативе глава ПАРНАСа, в прошлом премьер-министра России Михаила Касьянова собравшиеся почтили память Немцова минутой молчания.

Михаил Касьянов напомнил, что зловещее политическое убийство до сих пор не раскрыто, но выразил надежду на торжество правды и справедливости. По его мнению, мир, в конечном счете, все равно узнает, кто стоял за этим преступлением.

Во вступительной речи глава ПАРНАС также отметил, что экономика страны не растет уже десятилетие, а реальные доходы населения неуклонно падают на фоне растущих налогов и цен. В этих условиях, по его оценке, в ответ на естественное недовольство и возмущение граждан власти в состоянии ответить лишь репрессиями.

«Хотя они и по-прежнему точечные, но усиливаются, – добавил он. – Любое желание граждан защитить себя, свои права каким-то способом, в том числе выходя на мирные акции протеста, сразу же наталкиваются на грубейшую реакция со стороны силовых органов. Однако в народе, по моим представлениям, уже нет глобальной поддержки Путину. Люди хотят перемен. Это чувствуется по всему».

По словам Михаила Касьянова, главная проблема сегодня в отсутствии реальной альтернативы нынешнему политическому режиму и не понимании, как солидарно противостоять репрессиям, поэтому требуется создание широкой коалиции всех здоровых гражданских сил в стране.

Также лидер Партии народной свободы ответил на вопросы журналиста о некоторых злободневных для российского общества темах.

- На днях лидерам протестного движения в России предъявлены со стороны различных госучреждений и даже МВД многомиллионные иски для возмещения якобы понесенного ими ущерба. Как вы относитесь к этому «ноу-хау»?

- Цели властей тут совершенно очевидны – они хотят финансово обескровить протестное движение в стране, а заодно окончательно запугать молодежных активистов и тех, кто готов последовать их примеру. Сегодня делается все, чтобы на корню пресечь уличные протесты, особенно это касается несанкционированных акций. Это – главная мишень атак. Несогласованные акции как механизм осуществления протеста просто бесят власти, которые не знают, что с этим делать. Власти, к сожалению, ментально очень ущербны и по-прежнему считают, что люди действуют не по зову совести и сердца, а за деньги. Они уверены в том, что каждому выходящему на улицы выплачивают какую-то сумму.

- Это отсюда поиски «руки Запада» во всем происходящем?

- Да, в том числе. Ведь это же удобно – свалить ответственность за собственные провалы на каких-то коварных злодеев, которые устраивают нам всякие пакости из-заграницы. Поэтому и решили ударить активистов по карману, не отказываясь, впрочем, от тактики запугивания тюрьмами. А сейчас дело дошло уже до безумства. Когда полиция за выполнение своих государственных функций, на что, кстати, Минфин выделяет им миллиардные, подчеркиваю, средства, хочет еще и с граждан взыскать какие-то деньги, это стремительно выходит за нормы здравого смысла. Разве МВД коммерческая организация? Это, вообще говоря, нарушение Конституционных норм, не говоря обо всем остальном. Конечно, инициаторов подобных новаций нужно снимать с работы и потом никогда не приглашать на государственную службу. Это недопустимо.

- В соцсетях иронизируют, что такие шаги отчасти продиктованы стремлением поправить материальное положение сотрудников силовых структур. Есть в этом резон?

- Бюджет российских правоохранительных органов и без того с каждым годом увеличивается. Это на фоне того, что обещания, которые давал Владимира Путин в ходе своей предвыборной кампании и позже, выступая с разных высоких трибун, о повышении социальных расходов и выплат гражданам, не исполняются вообще. Растет только бюджет репрессивных органов и зарплаты высших чиновников, в том числе первого лица государства и премьера, о чем нас недавно уведомили СМИ. Ну еще пухнут резервные фонды. Власть на всякий случай готовится ко всему. Она боится гражданского протеста в любой форме, особенно если люди не согласны выходить на митинги в отведенные им «загоны», исполняя роль, которая им отведена сверху. Поэтому чиновники просто выпрыгивают из штанов в стремлении придумать что-то такое, чтобы побольнее ударить по координаторам протестов.

- Вы считает необоснованными разговоры о «преддверии оттепели» в связи с тем, что удалось отменить некоторые из наиболее одиозных судебных решений в отношении гражданских активистов?

- Думаю, что оттепель неизбежна, но она наступит не в результате действий или по воли власти. Власть может сдать назад только под мощным давлением гражданского общества. В моем понимании оттепель ассоциируется с неукоснительным исполнением конституции. Заставим власть это сделать, тогда все придет в норму. Но власть сегодня не готова к существенным уступкам, к изменению своей политики, хотя уже начинает пытаться смягчить свои действия. То, что кому-то снизили сроки заключения или кого-то не посадили в тюрьму вопреки изначальному желанию, это важный фактор, указывающий на то, что власть поддается общественному давлению.

Это заставляет вспомнить демонстрации 2011-2012 годов, когда на улицы Москвы выходили десятки тысяч человек. Тогда власти пошли на некоторые послабления. Например, приняли закон об упрощении регистраций политических партий. Однако затем протест пошел на спад, и на этом все реформы закончились. Поэтому требуется постоянное давление на власть со стороны гражданского общества. Только так мы сможем их принудить реально выполнять Конституцию.