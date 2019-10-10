Соболенко призналась, что продолжит работать с Турсуновым 1 10.10.2019, 17:24

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка рассказала о своих взаимоотношениях с российским тренером.

9 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко в новом минском физкультурно-оздоровительном центре. Там у девушки спросили о планах до конца года и о том, с кем она будет работать дальше, пишет tut.by.

— Еще приму участие в двух итоговых турнирах, потом отпуск и подготовка к новому сезону, — сказал она и добавила: — В новом сезоне продолжу работу с Дмитрием Турсуновым.

Напомним, в конце августа теннисистка объявила об уходе от Турсунова, однако уже через несколько дней она посвятила ему очень эмоциональное письмо, где сообщила, что «не хочет видеть рядом никого другого». Однако до этого момента не было понятно, продолжит ли пара работу в будущем.