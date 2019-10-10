закрыть
10 октября 2019, четверг, 18:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеохит: Трюкач научился совмещать бритье и серфинг

  • 10.10.2019, 17:27
Видеохит: Трюкач научился совмещать бритье и серфинг

Зрелищный и сложный трюк.

Сёрфинг — это и без того трудное занятие, которому надо упорно учиться, но этот экстремал из Израиля, похоже, освоил эту науку в совершенстве, пишет 120.su.

Кадры, впечатлившие зрителей, показывают нам, как трюкач преспокойно рассекает воду на доске, занимаясь при этом необычным делом.

Незнакомец решил не только продемонстрировать своё мастерство сёрфинга, но заодно и побриться, так что многие люди признали такой трюк невероятно зрелищным и сложным.


популярное за неделю

Мнение

Скандал заказывали?
Скандал заказывали? Валерий Карбалевич
Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов