Видеохит: Трюкач научился совмещать бритье и серфинг 10.10.2019, 17:27

Зрелищный и сложный трюк.

Сёрфинг — это и без того трудное занятие, которому надо упорно учиться, но этот экстремал из Израиля, похоже, освоил эту науку в совершенстве, пишет 120.su.

Кадры, впечатлившие зрителей, показывают нам, как трюкач преспокойно рассекает воду на доске, занимаясь при этом необычным делом.

Незнакомец решил не только продемонстрировать своё мастерство сёрфинга, но заодно и побриться, так что многие люди признали такой трюк невероятно зрелищным и сложным.