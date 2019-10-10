«За неявку на субботник штраф 30 базовых» 1 10.10.2019, 17:43

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На дверях минских подъездов появились странные объявления.

Пару дней назад на дверях нескольких минских подъездов появилось очень странное приглашение на субботник: автор написал лишь время и место, а также пригрозил крупным штрафом за неявку: мол, кто проигнорирует, заплатит в бюджет 30 базовых величин, пишет «Онлайнер».

Белорусы, особенно из числа бюджетников, уже успели привыкнуть к тому, что субботник — мероприятие добровольно-принудительное, но штраф за неявку до сих пор не практиковал никто. В ЖЭУ уверяют, что объявление на дверях подъездов развесил какой-то шутник, и приводят довольно убедительные аргументы.

— Приглашения на субботник мы вешаем на доску информирования, с выдачей инструмента, саженцев, конкретное время, конкретный адрес определяем, где будет присутствовать наш ответственный мастер, указываем его мобильный телефон, — аргументирует Роман Дмитраница, директор ЖЭУ №3, которое обслуживает дома по указанным в объявлении адресам. — Это объявление вчера увидел мастер нашего ЖЭУ и немедленно сбросил мне, после чего мы сорвали его со всех подъездных дверей, на которые его приклеили. Шутников у нас хватает. 30 базовых? Вы что! На каком основании? Мы не имеем к этим объявлениям никакого отношения.