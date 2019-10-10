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Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе

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  • 10.10.2019, 17:47
Маршрутка с 14 пассажирами перевернулась в Ошмянском районе
Фото: СК

Водитель микроавтобуса пытался совершить обгон.

Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы, сообщает belta.by. Около деревни Огородники водитель маршрутного такси пошел на обгон. На встречной полосе маршрутка столкнулась с автомобилем «Рено». После этого микроавтобус «Мерседес» вылетел с дороги и перевернулся. В салоне маршрутки находились 14 пассажиров. Двое из них госпитализированы. Остальным оказывается медицинская помощь.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


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