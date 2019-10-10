Владимир Милов: Надо с диктатурами в России и Беларуси быстрее решать вопрос 3 10.10.2019, 18:45

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Владимир Милов

Экс-заместитель министра энергетики РФ прокомментировал строительство АЭС в Островце.

Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов на Форуме Борисова Немцова в Варшаве ответил на вопрос корреспондента Charter97.org.

- Как вы относитесь к атомной электростанции в Островце, которая строится Россией с нарушением международных стандартов на границе с ЕС, в 25 км от Литвы? БелАЭС называют ядерным оружием Кремля.

- Я плохо отношусь к строительству атомной станции в Беларуси. Это дорого и опасно. Один из примеров - использование нового реактора ВВЭР-1200, о котором мы не знаем. Операционного опыта эксплуатации его нет. «Росатом» говорит, что он очень хороший но кредитная история «Росатома» такова, что он все время врет. Поэтому верить этому делу нельзя. По качеству работ, как они выполняются, думаю вы знаете: и про рухнувшую стену Ленинградской АЭС-2, и у вас (в Беларуси - прим. Сharter97.org) они роняли этот реактор два раза, пока везли. Что такое уроненный ими реактор? Это только то, что все видят. А представьте, что там внутри еще происходило! То есть мы видими некие симпотомы качества работы «Росатома». Это очень плохое дело. Два диктатора сговорились и построили атомную электростанцию. Что мы здесь можем сделать? Надо с диктатурами быстрее решать вопрос, - сказал Милов.

В Варшаве 9-10 октября проходит ежегодный Форум Бориса Немцова — конференция, объединяющая политиков, активистов, представителей интеллигенции и журналистов, разделяющих либеральные ценности и заинтересованных в налаживании диалога между россиянами и европейцами. Форум посвящен наследию Бориса Немцова, бывшего первого вице-премьера правительства России и лидера оппозиции, убитого в 2015 году.