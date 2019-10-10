Раде предлагают не облагать налогом зарплаты украинцев, моложе 27 лет 2 10.10.2019, 18:57

Похожий законопроект недавно был принят в Польше.

В Верховной раде Украины представитель фракции "Слуга народа" Алексей Кучер зарегистрировал законопроект №2250, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Законопроект был зарегистрирован 9 октября.

Отмечается, что при таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Автор законопроекта Кучер предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для сотрудников в возрасте до 27 лет.

В пояснительной записке говорится, что схожий подход уже был применен в мировой практике.

"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешных стран был отменен налог на доходы физических лиц для сотрудников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей", - заявил Кучер.

При этом он отметил, что в Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется данная льгота.

"В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установлении предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения ", - заявляет он.