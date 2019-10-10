В Минске откроется фотовыставка о первых годах независимости Беларуси 10.10.2019, 19:03

Выставка откроется 31 октября.

31 октября в минском пространстве «ZAL#2» откроется фотовыставка «Смена», на которой будут представлены работы одного из самых выдающихся фотожурналистов в истории Беларуси – Сергея Брушко, передает «Белсат».

Фотовыставка документально отражает эпохальный период в истории Беларуси конца 1980-х – начале 1990-х: время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен. Ее открытие приурочено к 30-летию падения Берлинской стены и проходит при поддержке посольства США в Минске.

Фотографии Сергея Брушко

Сергей Брушко работал фотокорреспондентом в молодежной газете «Красная смена», фотографии со страниц которой и будут представлены на выставке. В его снимках задокументированы исторические вызовы, с которыми столкнулась Беларусь: экономический кризис, митинги и забастовки рабочих, последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Фотографии Сергея Брушко

Хотя фотографии Сергея зачастую сфокусированы на социальных проблемах и исторически переломных моментах, главные их герои – обычные люди, которым выпало жить в непростое время.

Выставки фотохудожника проходили в Германии, Швейцарии, Беларуси, Ирландии. Сергей Брушко умер в 2000 году, оставив после себя коллекцию документальной фотографии.