Глазьев не тонет Игорь Яковенко

10.10.2019, 19:20

Игорь Яковенко

Тонет все, к чему академик Глазьев прикасается.

Путин уволил академика Глазьева с должности своего советника. Но Глазьев не утонул, а наоборот, тут же всплыл в должности министра Евразийской экономической комиссии.

Академик Глазьев никогда не тонет, зато тонет все, к чему академик Глазьев прикасается.

Депутатом 1-й Госдумы академик Глазьев стал по спискам Демократической партии во главе с Николаем Травкиным, затем Травкина сместил, встал на его место, и Демократической партии не стало. Ну, там что-то болтается, но это надо в микроскоп смотреть.

Потом академик Глазьев решил переквалифицироваться в националисты и создал блок "Родина". Когда "Родина" утонула, академика Глазьева подобрал Путин. Видит, болтается бесхозный академик, дай, думает, подберу, может сгодится на что.

И во время оккупации Крыма академик Глазьев сгодился: придумал проект "Новороссия".

Когда "Новороссия" утонула, академик на некоторое время притих. Затаился.

Но тут президентом Украины избрали Зеленского и в академике Глазьеве проснулся дремлющий националист. Зеленский ведь еврей! - сообразил Глазьев.

Не забываем, что он - академик, а значит сообразительный. А раз Зеленский еврей, значит - что? Правильно! Значит он - против русских и станет русских в Донбассе уничтожать, а на их место селить евреев из Израиля. И нет, чтобы эту свою догадку Путину шепнуть на ухо, он про нее стал орать на весь мир. А миром у нас известно кто правит. Ну, вы знаете, масоны всякие, вольные каменьщики на пару с жидобандеровцами. И вот они давай орать, мол юдофоб у Путина в советниках.

Ну, Путин академика Глазьева из советников уволил и тут же в министры произвел.

На всякий случай. Вдруг на что сгодится.

Игорь Яковенко, Facebook