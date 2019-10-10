Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд 13 10.10.2019, 19:23

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Владимир Зеленский

Общение президента Украины с журналистами продолжается почти девять часов.

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который проходит в фуд-маркете Киева в четверг, 10 октября, установил мировой рекорд по продолжительности, передает korrespondent.net.

Во время общения президента с журналистами появилась его пресс-секретарь Юлия Медель с представителем Национального реестра рекордов.

"У нас мировой рекорд!", - сообщила Мендель

"Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов, побит рекорд не буду говорить чей, превышен уже на 45 минут", - сказал представить книги рекорд и вручил Зеленскому диплом.

При этом он отметил, что, возможно, общение президента с журналистами продлится до 9-10 часов вечера.

Стоит отметить, что пресс-марафон продолжается уже девятый час. Для участия в нем аккредитовались 300 журналистов.