закрыть
10 октября 2019, четверг, 21:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд

13
  • 10.10.2019, 19:23
  • 2,703
Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд
Владимир Зеленский

Общение президента Украины с журналистами продолжается почти девять часов.

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который проходит в фуд-маркете Киева в четверг, 10 октября, установил мировой рекорд по продолжительности, передает korrespondent.net.

Во время общения президента с журналистами появилась его пресс-секретарь Юлия Медель с представителем Национального реестра рекордов.

"У нас мировой рекорд!", - сообщила Мендель

"Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов, побит рекорд не буду говорить чей, превышен уже на 45 минут", - сказал представить книги рекорд и вручил Зеленскому диплом.

При этом он отметил, что, возможно, общение президента с журналистами продлится до 9-10 часов вечера.

Стоит отметить, что пресс-марафон продолжается уже девятый час. Для участия в нем аккредитовались 300 журналистов.


популярное за неделю

Мнение

Скандал заказывали?
Скандал заказывали? Валерий Карбалевич
Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов