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Ученые опровергли миф о разложении пластика

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  • 10.10.2019, 19:32
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Ученые опровергли миф о разложении пластика

Полистирол остается в природе не тысячу лет.

Об этом сообщает Environmental Science & Technology Letters, передает korrespondent.net.

Специалисты узнали, что полистирол, один из популярных полимеров для изготовления пластиковых товаров, разлагается значительно быстрее, нежели предполагалось.

Материал из которого изготавливают одноразовую посуду, упаковки и теплоизоляционные плиты не токсичен. Но ранее считалось, что в природе он может сохраняться на протяжении тысячи лет.

В Океанографическом институте в Вудс-Хоуле и Массачусетском технологическом институте проверили этот факт. Ученые проверили, как пять образцов популярных полистиролов разлагаются под воздействием солнечного света и воды.

Образцы положили в герметический контейнер с водой и поддали воздействию ксеноновой лампой, имитирующей солнечный свет от трех дней. За это время полистирол частично разложился на углекислый газ и вещества, растворяющиеся в воде.

Ученым необходимы дополнительные исследования в этом направлении, но темпы распада пластика оценили в десятки или сотни лет, но не тысячу.


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