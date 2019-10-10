Ученые узнали, когда Марс потерял воду 3 10.10.2019, 20:26

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Раньше на Красной планете было много рек и озер.

Марсоход Curiosity получил новые данные из кратера Гейл на Марсе, которые позволяют уточнить хронологию изменения климата на Красной планете, сообщает mail.ru со ссылкой на журнал Astronomy.

Известно, что кратер образовался 3,5−3,8 млн лет назад в результате падения метеорита. Раньше в нем были найдены осадочные породы, свидетельствующие о том, что в древности кратер был озером, но затем его воды испарились из-за изменения климата.

Разные слои пород в кратере появились в разное время. Самые глубокие — раньше всего, верхние — позже. Анализируя состав этих отложений, ученые Марсианской научной лаборатории могут прослеживать хронологию изменения климата на планете.

Curiosity обнаружил в скалах кратера относительно «молодые» залежи сульфатов, говорящие о том, что озеро в какой-то период было очень соленым. Причиной высокой концентрации солей могло быть испарение воды.

Ученые датировали слои сульфатов 3,5 миллиардами лет. Именно в это время, считают они, климат Марса стал сухим, и планета начала терять воду. Выводы исследователей опубликованы в Nature Geoscience.