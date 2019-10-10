Экономист: Беларусь находится в условиях средневековой Британии 3 10.10.2019, 20:37

Сергей Чалый

Сегодня Беларуси нужна буржуазно-демократическая революция.

Развитие IT-сектора в Беларуси не привело к прогрессу в социально-экономической структуре страны, а только закрепило архаические практики взаимодействия власти и бизнеса. Такое мнение высказал экономист Сергей Чалый, передает «Белсат». Он предложил для ее описания следующую метафору:

«Мы получили сословное общество, где разные сословия имеют различные права и привилегии. Это пирамида, которая управляется декретами. Внизу пирамиды – обычные работники. Для них существует декрет № 3 (он же декрет №1 «о тунеядцах»), основная задача которого заставить людей работать. Второе сословие – это малый и средний бизнес, для которого существует декрет №7 о развитии предпринимательства. Третье сословие – это алхимики. Особенно в ситуации, когда существует проблема с казной, когда нужно чудо, алхимики приходят и говорят: мы преобразуем свинец в золото, но нам нужны льготы. Это ПВТ и айтишники, для них существует декрет №8. Они добывали цифровое золото», – говорит экономист.

По мнению Чалого, проблема айтишного декрета в том, что он подарил части бизнеса льготы, но не изменил правила игры.

«Сами по себе новые технологии не означают общественного прогресса. У нас вместе с айфонами и программированием восстановлена абсолютно архаичная политическая и социальная системы. На самом деле мы находимся в условиях средневековой Британии накануне принятия Великой хартии вольностей. Великая хартия вольностей о чем была? О невозможности произвольного налогообложения, о невозможности внесудебного преследования. Это то, чего у нас нет. Сегодня Беларуси нужна буржуазно-демократическая революция», – подчеркнул экономист.