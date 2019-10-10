Беларусь сыграла вничью с Эстонией 4 10.10.2019, 21:01

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Матч в Минске завершился со счетом 0:0.

В матче квалификации чемпионата Европы-2020 в группе "С" сборная Беларуси на минском стадионе "Динамо" не смогла сломить сопротивление команды Эстонии — 0:0, передает pressball.by.

Квалификация ЧЕ-2020. Группа "С"

БЕЛАРУСЬ — ЭСТОНИЯ — 0:0

БЕЛАРУСЬ: Гутор, Поляков, Мартынович, Политевич, Матвейчик, Драгун, Маевский, Е.Яблонский (В.Лисакович, 83), Стасевич, Савицкий (Бахар, 59), Скавыш (Лаптев, 64).

Запасные: Чичкан, Хаткевич, Наумов, Ковалев, Эбонг, Золотов, Шевченко, Веретило, Волков.

ЭСТОНИЯ: Лепметс, Кяйт, Сорга (Саппиннен, 80), Зенев (Лийвак, 59), Оямаа, Крейда, Васильев, Метс, Калласте, Баранов, Тенисте.

Запасные: Меэритс, Игонен, Камс, Пикк, Вихманн, Антонов, Синявский, Кууск, Миллер, Айнсалу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Политевич (41), Лийвак (82).

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ "С": Германия — 12 очков (5 игр), Северная Ирландия — 12 (5), Голландия — 9 (4), БЕЛАРУСЬ — 4 (6), Эстония — 1 (6).