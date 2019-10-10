Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах 46 10.10.2019, 21:05

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Петр Порошенко

Экс-президент Украины призвал Зеленского открыть второй конверт.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пресс-марафон Владимира Зеленского выглядит необычно и рассказал притчу о конвертах, передает «Новое время».

«Достаточно необычный формат. Я думаю, что мало кто имел возможность посмотреть от начала до конца. Я имел возможность посмотреть несколько минут. Могу сказать одно: много внимания уделено предшественникам — почти треть времени. И наиболее упоминавшееся фамилия при пресс-конференции», — сказал он.

По словам Порошенко, пресс-марафон напомнил ему притчу.

«Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта. На первом написано — „вали все на предшественников“. На втором написано — „бери ответственность на себя“. О третьем я сознательно говорить не буду. Владимир Александрович, время открывать второй конверт», — сказал он.

Порошенко считает, что полгода — это достаточно, чтоб отчитаться о том, что сделано.