США уличили бизнесмена из Беларуси в финансировании вмешательства в выборы 2 10.10.2019, 21:27

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Руди Джулиани и Лев Парнас (Фото: Aram Roston / Reuters)

Бизнесмен взят под стражу.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американцам в сговоре для привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных кампаний в США. Об этом сообщает The New York Times (перевод - РБК) со ссылкой на обвинительное заключение надзорного ведомства.

Из документа следует, что обвинения предъявлены американским гражданам, выходцам из Украинской и Белорусской ССР Льву Парнасу, Игорю Фруману и Андрею Кукушкину, а также американскому бизнесмену Дэвиду Коррейа. Они привлекали деньги предпринимателя с российским гражданством (его имя не раскрывается, в заключении прокуратуры он обозначен как Foreign National-1).

«В течение всего времени, имеющего отношение к делу, он не являлся гражданином США», — говорится в документе прокуратуры. Также там уточняется, что российский бизнесмен не жил в США в это время.

Обвиняемые поддерживали связь с российским бизнесменом и привлекали его деньги еще и для проведения лоббистских кампаний в интересах своего бизнеса в США.

По данным The Wall Street Journal, полиция задержала Льва Парнаса и Игоря Фрумана 9 октября в штате Вирджиния. 10 октября им должны избрать меру пресечения в суде. Источники издания указывают, что Парнас и Фруман помогали адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вести дела, связанные с Украиной.