Владимир Зеленский: Мне, как и вам, нужен результат в деле Шеремета 5 10.10.2019, 22:04

1,456

Владимир Зеленский

Президент Украины готов сменить руководство МВД из-за дела белорусского журналиста.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона выразил готовность сменить руководство Министерства внутренних дел, если не будет результатов расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский сообщил, что ждет от руководства МВД результатов, которые помогли бы закончить это дело.

"Я хочу, чтобы мы закончили это дело. Мне, как и вам, нужен результат в этом деле. Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результата - будем менять руководство", - сообщил президент Украины.

При этом детали о расследовании Зеленский не смог раскрыть из-за возможного "срыва операции".