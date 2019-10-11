Под Калугой микроавтобус с белорусами столкнулся с грузовиком 7 11.10.2019, 7:44

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Пять граждан нашей страны человек погибли.

Пять человек погибли, еще пятеро получили травмы в аварии, которая произошла 10 октября, в 16.20, в Бабынинском районе. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области.

Как рассказали в полиции, на 202-м километре трассы М3 «Украина» водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (с белорусскими регистрационными знаками) при развороте с обочины столкнулся с грузовиком Scania, который ехал в попутном направлении со стороны Брянска в направлении Москвы.

В результате ДТП 5 человек погибли, еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 4 погибших, позже в больнице умер один из четверых пострадавших, которых в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, в микроавтобусе ехали 10 человек — все граждане Беларуси.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, представители оперативных и медицинских служб.

В белорусском посольстве в России рассказали, что проверяют информацию о гибели граждан Беларуси в ДТП, сообщает tut.by.