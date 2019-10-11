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11 октября Рада БНР утвердила первый вариант белорусской Конституции

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  • 11.10.2019, 7:53
11 октября Рада БНР утвердила первый вариант белорусской Конституции

Этот день имеет особое значение для истории независимости и государственности Беларуси.

Ровно 100 лет назад Рада Белорусской Народной Республики утвердила Временную Конституцию БНР. Событие это не только исторически, но, в сегодняшних условиях, еще и политически важное.

Сегодняшние власти далеки от демократических традиций БНР и парламентской республики. Официальные праздники также связанные с советской историей.


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