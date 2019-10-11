Коррупция на железной дороге: как и кто распиливает бюджет 3 11.10.2019, 8:23

3,354

Белорусские журналисты провели расследование.

Один из руководителей компании «Белинтертранс», связанной с Белорусской железной дорогой, забыл собственное имя, когда автор громких журналистских расследований на «Белсате» Станислав Ивашкевич пришел к нему в кабинет. Журналист хотел спросить о подозрительных действиях компаний-подрядчиков Белорусской железной дороги. Директор компании вызвал начальника охраны и запретил комментировать, чтобы не дать поговорить. Чего так испугались железнодорожные функционеры?

Основной доход Белорусской железной дороги – с грузоперевозок. Из них субсидируются цены пассажирских билетов, особенно на внутренние рейсы. Но чтобы перевезти грузы, сначала их надо погрузить и рассортировать. Для этого создали экспедиционное предприятие «Белинтертранс». Авторы программы решили поближе присмотреться к деятельности белорусской железной дороги и, среди прочего, к этому ее подразделению.

Расследование показало, что работы в организации распределяли не через открытый конкурс. Сделки заключают в результате частных договоренностей. Белорусская железная дорога приглашает к выполнению заказов какие-то конкретные фирмы, напоминающие однодневки. Оформив с ними контракт, ответственные инженеры государственной организации заключают с ними дополнительное соглашение – и так увеличиваются цены.

На государственных предприятиях, где крутятся большие деньги за модернизацию, создается и плодородная почва для коррупции. Так, в 2014 году Следственный комитет раскрыл схему на минском отделении Белорусского железной дороги. Начальник одного из строительных предприятий начал отказываться от подряда, ссылаясь на перегруженность своего ведомства. Но потом брался за эту же работу, и за большую цену, но уже от имени частной фирмы, где учредителями числились его сын и знакомый. А работали сотрудники того самого якобы перегруженного государственного учреждения.

Как такие коррупционные схемы влияют на состояние белорусской железной дороги? Какая роль в этих схемах принадлежит силовикам? Почему работники белорусской железной дороги получают почти в 10 раз меньше своих немецких коллег?

Подробности смотрите в видео.