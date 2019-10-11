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Минобороны Германии: НАТО пора расширить свою миссию в странах Балтии

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  • 11.10.2019, 8:32
Минобороны Германии: НАТО пора расширить свою миссию в странах Балтии

Это связано с выходом России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Германия не исключает консультаций в НАТО по вопросу расширения своей военной миссии в странах Балтии. Об этом заявила в четверг, 10 октября, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) во время посещения немецких военных в литовской Рукле. В частности, альянс может предоставить силы противовоздушной обороны в регионе, сообщает dw.com.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис со своей стороны призвал НАТО развернуть силы ПВО в стране. Кароблис, также прибывший в Руклу, заметил, что речь идет о противовоздушной обороне для защиты боевых групп (Battle Groups), расквартированных в балтийских странах.

Силы НАТО в Балтии и Польше размещены в 2017 году

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг - в страны Балтии и Польшу - в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России в Украине. Основная часть сил была переброшена в первой половине 2017 года.

При этом Германия взяла на себя командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, его общая численность составляет около 1200 человек. США командуют контингентом НАТО в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.


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