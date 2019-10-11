Леонид Заико — властям: Ребята, надо жить по средствам 20 11.10.2019, 8:36

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Леонид Заико

Почему Минфин Беларуси объявил о потере больших денег?

Министр финансов Максим Ермолович оценил потери от налогового маневра РФ в $800 миллионов за два года: «400 миллионов в этом году и 400 миллионов в следующем».

У белорусских властей существует небольшая надежда, что в декабре Александр Лукашенко сможет договориться с Владимиром Путиным о выплате компенсации. Но что если этого не произойдет?

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что категорически не согласен с формулировкой белорусский властей, говорящих о потерях от налогового маневра.

«Это не потери. Это деньги, которые по праву причитаются российским налогоплательщикам. В России действовала совершенно не научная формула экспортной пошлины. Да, ее власти склонны приворовывать у своего населения, но в теории налоговый маневр – логичное решение», – уверен экономист.

Заико не видит трагедии в том, что Беларусь потеряет за два года $800 миллионов.

«Это 80 долларов на гражданина за два года. 3,3 доллара в месяц. Не понимаю, почему со стороны властей начинается философско-трагическая постановка вопроса. Беларуси нужно все расставить на свои места. Грохнули ВВП, живем за счет иностранных кредитов, платим по $3-4 миллиарда в год по обслуживанию долгов (возможная компенсация за налоговый маневр в разы меньше!) и смотрим в сторону России: дайте денег. И, кстати говоря, при этом повышаем себе зарплату – а у россиян в прошлом году прироста почти не было», – заявил эксперт.

Заико даже видит в возникшей ситуации позитив.

«Потому что надо жить по средствам. А у нас любят считать чужие деньги. Ребят, давайте признаемся, мы ведем плохую экономику, плохо работаем», – сказал экономист.