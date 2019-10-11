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Спасибо, Грета!

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  • Андрей Гурков
  • 11.10.2019, 8:45
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Спасибо, Грета!

У шведской школьницы есть две огромные заслуги.

Очень хорошо, что на международной арене появилась такая яркая и самобытная фигура, как Грета Тунберг. Пишу это, вовсе не являясь сторонником и уж тем более последователем 16-летней шведской экоактивистки.

Fridays for Future: я бы своему сыну прогуливать школу не разрешил

Скажу больше: если бы мой сын-гимназист задумал в рамках возникшего по ее инициативе международного движения Fridays for Future прогулять пятничные занятия в школе, чтобы принять участие в демонстрации в защиту климата, я был бы категорически против и сказал бы ему: "Всячески приветствую твое желание проявить гражданскую активность и публично высказать политикам свои требования, но на демонстрации изволь ходить в свое свободное время, лучше всего - по выходным".

Для меня очень многие высказывания, требования и поступки Греты Тунберг излишне категоричные. Я считаю ее радикалкой (но вовсе не экстремисткой!). Однако это именно тот случай, когда весьма уместно вспомнить приписываемую Вольтеру фразу, которая одно время была очень популярна в избавлявшейся от советского прошлого России, но сейчас подзабылась: "Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать".

Мировая история показывает, что крупномасштабным изменениям в общественном сознании и политической жизни обычно предшествуют сильные первоначальные эмоциональные импульсы, и чаще всего они как раз исходят от страстно увлеченных, неудобных, радикальных, даже экзальтированных фигур.

Экскурс в историю: Жанна д'Арк и суфражистки

В моих глазах Грета Тунберг - это своего рода Жанна д'Арк набирающего силу глобального движения в защиту климата. Историческая, а не литературная Орлеанская дева была ведь самой настоящей религиозной фанатичкой, но именно ее неистовая одержимость (проявленная, кстати, примерно в том же возрасте, в котором находится сейчас Грета) дала некогда решающий толчок окончательному перелому в Столетней войне и изгнанию англичан из Франции.

Другой пример. Британские и американские суфражистки вошли в историю именно благодаря своим радикальным акциям, и многие, особенно мужчины, считали их в свое время просто чокнутыми, однако их бескомпромиссная борьба кардинально ускорила во всем мире предоставление женщинам избирательного права.

У шведской школьницы две огромные заслуги

У Греты Тунберг на сегодняшний день, на мой взгляд, две огромные заслуги. Во-первых, она за считанные месяцы привлекла широкое международное общественное внимание к антропогенному, вызванному человеком глобальному потеплению, а это сегодня - одна из острейших проблем современности, пусть даже большинство россиян, в отличие от большинства государств-членов ООН, так не считает.

И даже тот очевидный факт, что шведская экоактивистка у очень многих вызывает неприятие вплоть до, мягко говоря, решительного отторжения, как ни странно, идет на пользу движению. Эта хрупкая девушка своими радикальными тезисами и действиями всколыхнула мир, она не оставляет равнодушным, а потому невольно приходится самоопределяться, спрашивая самого себя: а как лично я отношусь в проблеме глобального потепления, что я готов сделать для защиты климата и для экологии, какие меры я считаю разумными, а какие - неприемлемыми?

Всплеск политической активности молодежи

Причем безудержная и беспардонная ругань многих российских, да и немецких пользователей социальных сетей в адрес как самой Греты Тунберг, так и вообще защитников климата существенно облегчает выбор позиции: либо я с этой злобной массой, либо все-таки с теми, кто озабочен состоянием нашей планеты, пусть даже немалая часть из них склонна перегибать палку.

Вторая огромная заслуга шведской школьницы: ее пример вызвал, во всяком случае в Германии и в целом ряде других, особенно западных стран, всплеск политической активности молодежи, считавшейся аполитичной. Многие старшеклассники доказали, что у них есть гражданская позиция и они готовы публично ее отстаивать (пусть даже среди участников демонстраций Fridays for Future и был какой-то процент просто откровенных прогульщиков). Уже через пару лет все подростки, которые в этом году выходили на демонстрации, получат право голоса, и можно не сомневаться: они будут активными избирателями, что очень хорошо для укрепления демократии.

Вслушиваясь в рассуждения молодых, хорошо образованных лидеров немецкого движения в защиту климата, звучащие в информационных программах и ток-шоу на телевидении Германии, прямо-таки видишь во многих из них потенциальных будущих политиков, которые уже в скором времени могли бы отстаивать свои взгляды на съездах партий и в парламентах. Спасибо, Грета! Ведь в известной мере именно вы дали таким людям путевку в большую общественную жизнь.

Допускаю, что представителей более старших поколений смущает и даже отталкивает то, что у молодых экоактивистов слишком много левацких замашек. Что они, с юношеским максимализмом требуя защитить климат, явно недооценивают сложные социально-экономические и политические взаимосвязи в современном обществе. Думаю, многим из них надо просто набраться жизненного опыта, и они сумеют осознать, что такое реальная политика. Но при этом, уверен, они не растеряют нечто очень ценное - искренние убеждения и страстное желание менять мир к лучшему. Задача взрослых избирателей в этой ситуации - сделать так, чтобы в парламентах всегда было достаточное количество умеренных депутатов, способных вырабатывать разумные компромиссные решения с подрастающей молодой горячей сменой.

Символическая фигура должна совершать символические поступки

Саму же Грету Тунберг вряд можно считать лидером нынешнего международного экологического движения: оно в эпоху стремительно развивающихся горизонтальных связей в устаревших вертикальных моделях лидерства не нуждается. Грета - скорее лицо или знамя движения. Иными словами - символическая фигура. А подобные фигуры должны совершать символические поступки.

Один из таких знаковых жестов - пересечение Атлантики под парусом, чтобы не отправляться в Америку на самолете, выбрасывающем в атмосферу вредный для климата углекислый газ (хотя экипаж яхты потом-таки полетел). Не надо требовать от этой демонстративной акции, вызвавшей столько споров, упреков и насмешек, практического смысла. Его там нет.

Нобелевскую премию мира присуждать не надо

Просто Грета обязана была доказать, что безоговорочно, при любых обстоятельствах верна своим убеждениям. Именно в этом суть жеста, претендующего на то, чтобы стать символом.

Стоит ли, как некоторые предлагают, награждать Грету Тунберг Нобелевской премией мира за этот и другие совершенные ею за год знаковые поступки? Ни в коем случае! Эту премию нельзя вручать авансом, ее следует присуждать за дело всей жизни, написал на днях один из немецких обозревателей и добавил: "А оно, надеемся, у Греты еще впереди". Подписываюсь под каждым словом!

Андрей Гурков, «Немецкая волна»


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