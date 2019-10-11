Вячеслав Косинеров: Против Полиенко что-то готовят 11.10.2019, 8:54

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Вячеслав Косинеров

Последние события наводят на определенные раздумья.

Начало процесса над общественным активистом Дмитрием Полиенко был запланировано на 25 сентября, но ... внезапно заболел судья, и суд перенесли на неопределенный срок. Вот уже две недели прошло с тех пор, но новая дата суда пока так и не назначена.

Представитель анархического движения Вячеслав Косинеров рассказал «Радыё Рацыя» о том, почему, на его взгляд, перенесли суд над активистом Дмитрием Полиенко:

Определенные события наводят на определенные раздумья. Процесс над Дмитрием должен был начаться 25 сентября. И вдруг, буквально за полчаса до начала суда, узнаем, что судья заболел, процесс перенесен. И это при всем том, что Дмитрия привезли в суд, значит, планировали начать процесс, который затем резко отменили и не могут продолжить уже две недели. Что за болезнь такая у судьи?

- Ваша версия?

- Мне кажется, что на тот момент властям было невыгодно начинать процесс, поэтому взяли паузу, чтобы решить, каким образом действовать дальше, и какое дальше принимать решение.

Полагаю, теперь все будет зависеть от того, придаст ли общество резонанс «делу Полиенко». Если он будет, то есть возможность как минимум срезать наполовину тот срок, который угрожает Дмитрию. Естественно, полностью его никто не оправдает, у нас так система не работает.

- А может процесс решили не проводить именно потому, что в это время во время «Минского диалога» в белорусский столицу ожидались высокие европейские гости?

- Не исключаю и этого, но в таком случае здесь могут быть очень плохие последствия. Власти подождут, когда европейцы разъедутся, и вынесут суровый приговор за закрытыми дверями. Такое может быть. В любом случае перенос суда означает, что для Дмитрия Палиенкт что-то готовят. Время покажет - в лучшую или в худшую сторону.