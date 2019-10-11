Зеленский: Я был в Минске и видел, какие каналы там транслируются 8 11.10.2019, 9:53

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Президент Украины хотел бы, чтобы в Беларуси транслировались несколько украинских телеканалов.

Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-марафона 10 октября, отвечая на вопрос корреспондента «Белсата» Адели Дубовец.

«Я очень хочу, чтобы люди, которые живут в Беларуси, не имели информационного вакуума по поводу того, что происходит в Украине, имели другой взгляд. Я понимаю трансляция каких каналов идет в Беларуси, так как я много раз был в Минске и видел, какие каналы там транслируются», – заявил украинский президент.

Он отметил, что хотел предложить главе Беларуси запуск прежде всего развлекательных каналов, но, по его словам, Лукашенко согласился и на трансляцию тех, которые освещают политические темы.

Владимир Зеленский считает, что на белорусский рынок должны выйти прежде всего самые рейтинговые каналы, где «есть качественный продукт – качественные сериалы, качественные программы, качественные новости».

В феврале 2019 года в Беларуси начались трансляции украинского государственного канала «UA TV». Пока это единственный телеканал из Украины, который транслируется на белорусскую территорию.

Напомним, 10 октября в Киеве Зеленский давал большой пресс-марафон, в ходе которого должен был ответить на вопросы 300 журналистов. Пресс-конференция длилась больше 14 часов.