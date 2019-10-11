Ученые раскрыли главную тайну строительства египетских пирамид 11.10.2019, 10:12

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Найден папирус, принадлежавший одному из строителей.

Строительство египетских пирамид окутано множеством тайн. По одной из версий, их строили инопланетяне, по другой – рабы, третьи утверждают, что это дело рук евреев, которых Моисей вывел из Египта. Уникальная археологическая находка позволила сделать сенсационное открытие и пролить свет на загадку человечества, пишет lenta.ua.

По словам Захи Хавасса, бывшего египетского министра по делам древностей, строительство пирамид для Древнего Египта с населением 3 миллиона человек являлось национальным проектом, в котором принимали участие все без исключения.

Во время беседы с Хамди Разаком, ведущим программы «Взгляд» на египетском телеканале «Эхо страны», Хавасс заявил, что строительство пирамид было первоочередной задачей для многих египтян. Семьи, проживающие в Верхнем Египте и дельте Нила, снабжали строителей необходимым продовольствием и сами участвовали в возведении пирамид, взамен освобождаясь от выплаты налогов. Стало известно, что стройка продолжалась 32 года. Камни, из которых пирамиды построены, были получены на плато Гиза. Всего в Египте обнаружено 124 пирамиды.

По словам бывшего министра, после того как археологи обнаружили могилы строителей, евреи были вынуждены признать, что их предки не имеют отношения к строительству пирамид. Неоспоримый факт, что евреи появились на территории нынешнего египетского государства позже, лишь после прибытия гиксосов (название народов, завоевавших часть Древнего Египта в 18-16 веках до нашей эры — прим. ред.).

По мнению Захи Хавасса, обнаружение древнего папируса в районе Вади аль-Джарф смело можно назвать самым важным событием XXI века.

Найденный папирус принадлежал одному из строителей, который вместе группой других строителей отправился в район Эт-Тур. Там они вырезали каменные глыбы, которые позже перевозили в районы возведения пирамид на огромных судах.

Кроме того, как свидетельствует находка, фараон создал реку, текущую параллельно Нилу с западной стороны, и связал ее с водными каналами и портами, чтобы принимать камни, используемые для строительства пирамид. Важно знать, что знаменитая пирамида Хеопса была резиденцией фараона, а не только его усыпальницей.

В интервью Хавасс также коснулся проблем Египта сегодняшнего. Он считает, что имидж его страны полностью изменился в глазах США.

К примеру, американцы не знали, что Мохаммеда Мурси свергли после того, как 33 миллиона египтян выступили против его правления.

Бывший министр по делам древностей напомнил, что египетская армия встала на сторону египетского народа, и Мурси был снят с должности, так как сеял хаос в Египте. Чиновник также поделился своим мнением относительно того, как можно еще больше поднять Египет в глазах мирового сообщества. По его мнению, организация выставок египетских древностей за рубежом послужит восстановлению культурного влияния Египта, исторические и археологические изыскания которого пользуются уважением всех стран мира. Так, доходы от проведения Парижской выставки сокровищ фараона Тутанхамона составили 10 миллионов долларов.