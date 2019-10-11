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В Островце готовятся к аварии на БелАЭС

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  • 11.10.2019, 10:20
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В Островце готовятся к аварии на БелАЭС
Фото: Getty Images

В район строительства станции МЧС перебрасывает 270 человек 40 единиц техники.

В Островецком районе в течение дня, 11 октября, состоятся учения по реагированию на радиационную аварию. Об этом сообщает БелТА.

В учениях будут задействованы свыше 270 человек и более 40 единиц техники, включая силы и средства МЧС, МВД, Минобороны, Госпогранкомитета, Минздрава и других организаций, а также подразделений госкорпорации «Росатом».

«Чтобы не создавать неудобств гражданам, отработка эвакуации пройдет с привлечением статистов. Накануне спасатели адресно проинформировали всех жителей деревень – 183 человека в восьми населенных пунктах», – рассказали в МЧС.

Персонал АЭС продемонстрирует действия по локализации и ликвидации аварий на реакторном оборудовании, эвакуацию и укрытие в защитных сооружениях, функционирование кризисного центра и информационное взаимодействие. Подразделения МЧС ликвидируют пожар склада дизельного топлива в условиях аварийной обстановки.

Ранее подобные учения прошли в Литве. Здесь спецслужбы учились реагировать на чрезвычайные происшествия на БелАЭС. В учениях также были задействованы местные жители, спецтехника и ответственные службы.


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