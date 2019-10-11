Ученые выяснили, как древние предки людей спасались от голода 1 11.10.2019, 11:04

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Сенсационная находка была сделана в пещере близ Тель-Авива.

Исследователи Тель-Авивского университета обнаружили свидетельства хранения и отсроченного потребления костного мозга животных в пещере Кесем близ Тель-Авива.

Исследование предоставляет прямые доказательства того, что люди раннего палеолита сохраняли кости животных на срок до девяти недель, прежде чем употреблять их, подчеркнули авторы работы, сообщает nv.ua.

«Костный мозг является важным источником питания, и поэтому он долгое время встречался в доисторической диете. До сих пор свидетельства указывали на немедленное потребление костного мозга после удаления мягких тканей. В нашей статье мы представляем доказательства хранения и отсроченного потребления костного мозга», — объясняет профессор Тель-Авивского университета Ран Баркай.

«Это самое раннее свидетельство такого поведения и это дает представление о социально-экономической жизни людей в Кесеме», — добавляет доктор Рут Бласко из Департамента археологии и древних ближневосточных цивилизаций Тель-Авивского университета.

По мнению авторов исследования, доисторические люди приносили в пещеру отдельные части трупов животных. Самой распространенной добычей были лани — их конечности и черепа были доставлены в пещеру, в то время как у остальной части туши вырезали мясо и жир, оставляя лишь несъедобные части.

«Мы обнаружили, что на костях ног оленя есть уникальные повреждения, которые не характерны для следов, оставшихся после снятия свежей кожи, разрушения кости и извлечения костного мозга», — отмечает профессор Харди Россел.

В результате длительных лабораторных исследований ученые пришли к выводу, что эти разрезы — результат использования кремневых орудий для снятия высохшей кожи. Гораздо легче и практичней освежевать только что убитое животное. Так исследователи поняли, что кожу оставляли умышленно.

Археологи говорят, что сухая кожа обеспечивала более долгосрочное сохранение пищи, став своего рода «консервной банкой». По мере необходимости она снималась, и тогда можно было добраться до костного мозга.

Кости могли хранить питательный костный мозг в течение девяти недель, после чего он постепенно портился. При этом ранее считалось, что охотники времен палеолита питались только в формате «день в день», потребляя все, что было поймано в день охоты. Несмотря на это, у них случались и длительные периоды голода, когда животных не хватало.

Согласно исследованию, это самое раннее доказательство в мире сохранения пищевых продуктов и отсроченного потребления пищи. Это открытие дополняет другие свидетельства новаторского поведения, обнаруженного в пещере Кесем, включая переработку, регулярное использование огня, а также приготовление и жарку мяса.