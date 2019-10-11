США перебросили в Европу новые стратегические бомбардировщики 11.10.2019, 11:19

стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress

Самолеты B-52H приземлились на британской авиабазе.

США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании группу стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты, сообщает AirForceTimes со ссылкой на Командование ВВС США в Европе.

На британской базе в четверг приземлились четыре самолета B-52H Stratofortress, совершившие трансатлантический перелет с авиабазы Барксдей в Луизиане.

Переброской руководит Командованием глобального удара, которое ставит цель «отработать операции в районе передового базирования в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США», говорится в сообщении американских военных.

Экипажи будут тренировать навыки интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками, а также знакомиться с условиями на региональном театре военных действий, отмечает командование, не уточняя сроки пребывания самолетов.

Это уже третья переброска стратегической авиации США в Европу с начала года, напоминает «Интерфакс».

В марте на короткое время в Великобританию летали шесть B-52H. Они, в частности, совершили серию тренировочных полетов у российских границ в регионе Балтики. Их целью, по данным Минобороны России, была тренировка нанесения авиаударов.

В конце августа США временно разместили в Англии три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, также способных нести ядерное оружие, которые размещаются на авиабазе Уайтмэн в штате Миссури.

Они провели серию учебных полетов в районе британских островов, а также потренировались в совершении кратковременных посадок для дозаправки на так называемых аэродромах подскока в Исландии и на португальских Азорских островах.