Власти разрешили открытие китайского завода в Светлогорске 11.10.2019, 11:24

Фото: «Радыё Свабода»

С этим категорически не согласны жители города.

«Гомельским областным управлением Госпромнадзора выдано заключение о соответствии вводимого в эксплуатацию объекта строительства утвержденной проектной документации требованиям безопасности и эксплуатационной надежности», – отметили в управлении, сообщает «Интерфакс».

По информации ведомства, госинспекторами было обследовано 38 сосудов, работающих под избыточным давлением, 2 котла, в том числе единственный в республике содорегенерационный котел, 5 трубопроводов пара давлением до 9,2 МПа, 3 лифта, 4 грузоподъемных крана и системы газоснабжения и газопотребления, поднадзорные Госпромнадзору.

Как сообщалось, общая стоимость проекта по созданию производства сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» составляет около $850 млн. Для реализации проекта Беларусь в 2012 году привлекла кредит Эксимбанка Китая объемом $654 млн. Запуск завода мощностью 400 тыс. тонн продукции в год планировался еще в конце 2015 года. Подрядчиком по строительству выступила Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ.

В мае этого года строительство завода в Светлогорске проинспектировал премьер-министр страны Сергей Румас. Он констатировал, что предприятие работает на 60% от проектной мощности. «К сожалению, нам не удается в последнее время договориться с китайским генподрядчиком, чтобы он в соответствии со своими контрактными обязательствами вводил завод в эксплуатацию, и мы делаем это своими силами», - заявил тогда глава правительства.

Ранее также сообщалось, что помимо затягивания сроков строительства, белорусская сторона сталкивалась с рядом инцидентов, связанных с деятельностью китайского подрядчика. Так, в середине 2017 года пришлось перекладывать кабель, который не соответствовал требованиям безопасности для химических производств. В мае этого года СМИ сообщали об обвале крыши в здании одного из цехов строящегося завода.

В августе текущего года Светлогорский ЦКК на внеочередном собрании акционеров принял решение расторгнуть контракт с генподрядчиком по строительству завода беленой целлюлозы Китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ.

Жители Светлогорска активно протестуют против опасного завода - люди буквально задыхаются от едкого запаха. Завод подпольно работает по ночам, отравляя воздух. Люди жалуются на резкое ухудшение самочувствия, в городе участились случаи заболеваний дыхательных путей. 70-ти тысячному городу грозит экологическая катастрофа, но властям до этого нет никакого дела.