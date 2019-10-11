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Путин: Меня пытаются пощипывать

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  • 11.10.2019, 11:27
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Путин: Меня пытаются пощипывать

Правитель РФ пожаловался в узком кругу глав государств СНГ.

Президент России Владимир Путин рассказал, что его «пытаются пощипывать» в контексте высказываний о либерализме. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 11 октября.

«Вы, наверное, обратили внимание: пытаются меня пощипывать по поводу того, что я говорил о либерализме. Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками, устоявшиеся культурные формы взаимодействия. Почему мы не должны этим дорожить, почему не должны развивать это, поддерживать это? Нет никаких оснований», - сказал Путин на заседании совета глав-государств СНГ в узком составе.

В июне в интервью Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея в нынешнем виде изжила себя. По его мнению, это произошло из-за неспособности западных стран внедрить некоторые ее элементы. Российский лидер привел в пример миграционный кризис. Высказывание Путина вызвало критику в среде высокопоставленных политиков. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов.


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