Экономист: Льготы в Беларуси распределяются неравномерно 1 11.10.2019, 11:34

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Как пенсионеры оказались «не у дел».

В июне этого года Исследовательский центр ИПМ и BEROC провели дискуссии в десяти фокус-группах, чтобы узнать отношение белорусов к системе соцзащиты в целом и пенсионной системе в частности. Среди прочего респондентам предложили обсудить и пенсионные льготы — как уже существующие, так и желаемые, сообщает tut.by.

— Что интересно, в основном люди считают, что льгот у белорусских пенсионеров больше, хотя на самом деле их очень мало, — отмечает Александр Чубрик, директор исследовательского центра ИПМ. — Например, многие участники фокус-групп были уверены, что в Беларуси для пенсионеров есть скидки на лекарства, но по факту такой льготы не существует. Скидки на лекарства могут предоставляться отдельным категориям пенсионеров, например инвалидам, или их могут вводить отдельные аптеки по собственной инициативе. Но льгот на покупку лекарств для всех пенсионеров и на уровне государства у нас нет.

Среди желаемых льгот для пенсионеров участники фокус-групп называли в первую очередь как раз скидки на лекарства и на проезд в общественном транспорте (это в первую очередь актуально для жителей Минска). Но звучало и другое мнение: если размер пенсий будет достаточным, можно было бы обойтись вообще без льгот.

— Такую идею в дискуссиях люди высказывали достаточно часто, задаваясь вопросом: почему человек, который всю жизнь работал, должен получать какие-то льготы? У него должна быть пенсия, достаточная для того, чтобы нормально жить без всяких льгот и не идти с протянутой рукой к государству, — комментирует Александр Чубрик.

Сам эксперт считает, что льготы для пенсионеров в целом могут быть оправданны, но только в том случае, когда они действительно ведут к снижению рисков бедности.

— Льготы не берутся из ниоткуда, их оплачивают налогоплательщики. Поэтому всегда нужно ставить вопрос о том, насколько эти льготы эффективны, — объясняет Александр Чубрик. — В основном пенсионеры — это довольно однородная группа, потому что уровень пенсий примерно одинаковый, если не принимать в расчет бывших военных или госслужащих. А это означает, что в большинстве своем пенсионеры подвержены одним и тем же рискам. С учетом однородности группы какие-то льготы могли бы быть оправданны, если они действительно хорошо таргетированы и ведут к снижению рисков бедности и уязвимости. Но нужно понимать, что именно могло бы иметь смысл, в том числе прислушаться к мнению людей.

Академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова считает, что «в идеале льгот для пенсионеров быть не должно, потому что в любой льготе уже заложена определенная несправедливость».

— Рассмотрим в качестве примера льготы на проезд в общественном транспорте. Есть пенсионер, который везде ходит пешком, и ему эта льгота вообще не нужна. А есть другой пенсионер, который каждый день ездит через весь город к внукам, в поликлинику, на рынок или к друзьям. Он пользуется этой льготой намного больше. Кроме того, проезд в транспорте — это льгота, которая нацелена в первую очередь на городских пенсионеров. Возможно, им поддержка действительно нужна больше, но мы этого не знаем. Вся эта ситуация — яркая иллюстрация того, что льготы распеределяются очень неравномерно и не всем приносят одинаковую пользу, а это не совсем справедливо, — объясняет Катерина Борнукова.

По этой причине в России пошли по пути монетизации льгот, говорит эксперт.

— Например, раньше в России пенсионерам предоставляли бесплатный проезд в общественном транспорте, который обходился бюджету в условные 15 рублей в месяц. Если кому-то эта льгота не нужна, он может получить эти дополнительные 15 рублей в пенсию. Тогда каждый сможет их потратить на то, что ему нужнее: кто-то купит еды, кто-то лекарства, кто-то одежду. Правительство не может знать, что именно нужно людям, а так эти деньги будут потрачены более эффективно.

Поэтому, говорит Катерина Борнукова, если в бюджете появляются лишние деньги, их лучше направить на повышение самих пенсий, а не на расширение льгот.

— И за то, и за другое в любом случае заплатит бюджет, просто из разных карманов. С учетом того, что каждый человек сам понимает, на что ему потратить деньги, лучше идти по пути увеличения пенсий, что правительство и делает при любой возможности, — говорит Катерина Борнукова.

Каких пенсионных льгот нам не хватает?

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что некоторые льготы для пенсионеров могли бы быть целесообразнее. В первую очередь речь идет о той самой скидке на покупку лекарств, в пользу которой высказывались и сами белорусы.

— Участники наших фокус-групп говорили, что если бы для пенсионеров существовали скидки на покупку лекарств, то и нынешнего размера пенсий более-менее хватало бы на жизнь. Даже коммунальные услуги не вызывали столько беспокойства, как расходы на здравоохранение, — отмечает Александр Чубрик. — Все участники дискуссий были согласны с тем, что для пенсионера лечение может оказаться очень серьезной статьей расходов, которая практически сразу ставит человека на грань бедности. При этом для того, чтобы столкнуться с финансовыми трудностями при покупке необходимого комплекта лекарств, вовсе не обязательно быть инвалидом. С учетом этого было бы хорошо, если бы проблемы со здоровьем не становились для пенсионеров еще и серьезной финансовой проблемой.

Катерина Борнукова добавляет, что потребности, связанные с лечением и здоровьем, у всех разные. Это вызывает неравенство в расходах, которое «хорошо бы было попытаться нивелировать».

— На мой взгляд, наиболее остро проблема стоит для людей с различными хроническими заболеваниями, которым постоянно приходится принимать какие-то препараты: скажем, сахарным диабетом или той же артериальной гипертензией. Расходы на них могут занимать значительную долю в бюджете пенсионера. При этом в целом для пенсионеров расходы на здравоохранение более актуальны, чем для других возрастных групп, — объясняет Катерина Борнукова. — Поэтому, возможно, тут могло бы вступить государство и хотя бы частично компенсировать расходы по этим статьям.

Еще одна возможная льгота, которую предлагает Катерина Борнукова, — это освобождение работающих пенсионеров от уплаты взносов в Фонд соцзащиты. Сейчас работающие пенсионеры могут получить прибавку к будущей пенсии только в том случае, если они откажутся от пенсии на время работы. Если же пенсионер решит получать и зарплату, и пенсию, то дополнительный стаж не повлияет на размер будущей пенсии, даже несмотря на то, что работающий пенсионер продолжит платить взносы в ФСЗН.

— Возможно, освобождение пенсионеров от уплаты страховых взносов стимулировало бы людей дольше работать, и это в целом было бы более справедливо, — говорит Катерина Борнукова.

Александр Чубрик добавляет, что неплохой «льготой» для пенсионеров была бы возможность трудоустройства в комфортном для себя режиме.

— Даже с учетом повышения пенсионного возраста многие пенсионеры все равно рассматривают возможность продолжения работы на пенсии, в том числе для того, чтобы избежать резкого падения уровня потребления. Поэтому, на мой взгляд, стоило бы задуматься о каких-то возможностях для них получать дополнительное образование, продумать систему гибкой занятости. Но это уже вопросы не столько пенсионного обеспечения, сколько рынка труда в целом, — говорит Александр Чубрик.